Aktionstag in Neuss : Gebäude werden bei der „Night Of Light“ illuminiert

Das Globe Theater wird am Montag erleuchtet. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Lichterspiele in Neuss: In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, werden das Zeughaus am Neusser Markt sowie das Globe-Theater im Rennbahn-Park mit rotem Licht illuminiert. Auch die Raketenstation beteiligt sich an der bundesweiten Aktion, an der unter dem Motto „Night Of Light“ mehr als 300 Städte mitmachen.

Gedacht ist der Aktionstag als leuchtendes Mahnmal und Appell zum Einstieg in einen Branchendialog, der die Vielfältigkeit und Systemrelevanz der deutschen Veranstaltungswirtschaft thematisieren soll. Diese wurde durch die Corona-Pandemie hart getroffen.

Allein Konzerte, Theater, Volksfeste, Firmenfeiern und Messen ziehen in normalen Jahren in Deutschland knapp 500 Millionen Besucher an und können bis auf Weiteres gar nicht oder nur unter erheblichen Auflagen stattfinden. Darauf weist Neuss Marketing hin. Die Stadt-Tochter beteiligt sich an der Aktion, da mit der Stadthalle, dem Zeughaus und dem Rennbahn-Park mit dem Globe-Theater auch die Veranstaltungsstätten in Neuss stark von der Corona-Krise betroffen sind. „Unterstützt werden wir von mehreren Neusser Soloselbstständigen aus dem Bereich der Veranstaltungsbranche. Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Einem riesigen Wirtschaftszweig ist praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden“, teilt Neuss Marketing mit. Es drohe eine Pleitewelle enormen Ausmaßes mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt als tragende Säule der Gesellschaft.

Die „Night Of Light“ vereint Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, um in einer konzertierten Aktion ein Zeichen für eine vom Aussterben bedrohten Branche zu setzen und zu einem Dialog mit der Politik aufzurufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können.

(NGZ)