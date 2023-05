Festival Alte Musik Knechtsteden in Neuss Globe wird im Sommer wieder zum Opernhaus

Eine kurzweilige Oper am Sommerabend: Im vergangenen Jahr feierte das neue Format „Globe Baroque“ seine Premiere, an den Erfolg soll in diesem Jahr angeknüpft werden. Und so präsentiert das Kulturamt Neuss in Kooperation mit dem Festival Alte Musik Knechtsteden am Donnerstag, 17. und Freitag, 18. August, die Produktion „I lamenti d’Orfeo“ – auf Deutsch „Die Klage des Orpheus“, von Giovanni Alberti Ristori (1692–1763). Auch diesmal wird das Ensemble 1700 unter der Leitung von Dorothee Oberlinger die Kurzoper spielen. Entstanden ist sie in Kammerbesetzung für die privaten Gemächer des Dresdener Hofes, um einem Aufführungsverbot im Opernhaus am Karfreitag zu entgehen. Ristori besetzte sie mit nur zwei Sängerrollen, die hochmusikalische und selbstkomponierende Kurprinzessin ließ sich sogar selbst ins mythologisch angelehnte Librettohineinschreiben. Die Hauptrollen des barocken Einakters übernehmen nun der Counter Valer Sabadus als Orfeo und die Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli als seine Mutter Calliope. Es sei verraten, dass es in diesem Fall beim Klagen bleibt und die Rettung der geliebten Euridice ausbleibt. Das, so versichern die Veranstalter, würde den Genuss der farbenreich besetzten Barockmusik mit Pauken und Trompeten jedoch nicht schmälern.