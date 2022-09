Gleichstellungsbeirat Neuss : Beirat unterstützt Regenbogenpläne

Neuss Der Gleichstellungsbeirat hat sich am Mittwochabend die Arbeit der Frauenberatungsstelle vorstellen lassen. Genauso gerne hätte man einen Bericht von einer LGBTQ-Beratungsstelle gehört, sagt die Vorsitzende Constanze Stroeks, aber die gibt es nicht in Neuss.

Es gibt für diese Community in der Stadt und dem Rathaus überhaupt keine Anlaufstelle, obwohl – rein statistisch – 16.000 Personen in Neuss zur Gruppe der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transmenschen und Queeren gehören, wie die Gleichstellungsbeauftragte Katja Gisbertz vorrechnete. Was muss getan werden, um diese Gruppen, die lange Diskriminierung erfahren haben, aus dieser Ecke herauszuholen?