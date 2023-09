Start der Bauarbeiten Schnelles Internet: Glasfaser für weitere 28.000 Neusser

Der Ausbau des Glasfaser-Netzes in Neuss schreitet voran. Die Firma OXG Glasfaser – die Glasfaser-Allianz von Vodafone – hat in diesen Tagen in Reuschenberg mit dem Ausbau ihres Netzes auf dem Neusser Stadtgebiet begonnen. Rund 28.000 Haushalte und Unternehmen erhalten so in den kommenden Monaten schnelle Internet-Anschlüsse, und zwar in Weckhoven, Erfttal, Pomona, Holzheim, Furth-Nord, Innenstadt, Stadionviertel, Gnadental und Grimlinghausen. Die Vermarktung der neuen Anschlüsse startet voraussichtlich 2024. Die Anwohner der Stadtteile werden mit einer Broschüre informiert.