„Giulias süße Welt“ eröffnet in Neuss : Reuschenberg wird süßer

Giulia Mameli eröffnet ihr erstes eigenes Ladenlokal. Foto: Saskia Karbowiak

Reuschenberg „Giulias süße Welt“ möchte Ende März in einem Ladenlokal an der Bergheimer Straße eröffnen. Den Fokus will die 23-jährige Inhaberin aber weiterhin auf ihren Foodtruck legen.

(jsk) Kuchen, Cake-Pops, Sträuße aus Erdbeeren, Milchshakes, Waffeln und vieles mehr. Wer Lust auf etwas Süßes hat, kann zukünftig in Giulia Mamelis Ladenlokal an der Bergheimerstraße vorbeischauen. Bisher war die 23-Jährige immer in ihrem Foodtruck unterwegs. Und obwohl sie erst 2021 mit ihrem Unternehmen „Giulias süße Welt“ anfing, ist sie heute sehr gefragt. „Als ich meinen Foodtruck hatte, stand ich oft auf einem Edeka-Parkplatz. Da kamen viele Leute vorbei, haben sich meine Produkte angeschaut und probiert.“ Giulia nahm zunehmend auch an Veranstaltungen teil und wurde privat für Hochzeiten gebucht.

Doch im Laufe der Zeit benötigte sie mehr Platz. „Bisher habe ich meine Produkte immer in der Küche meiner Eltern hergestellt. Waffeln konnte ich auch im Foodtruck machen, aber sonderlich viel Platz hatte ich auch dort nicht. Und da ich auf immer mehr Veranstaltungen bin und auch für Hochzeiten häufiger gebucht werde, war es quasi unumgänglich, einen eigenen Laden zu haben.“ Trotzdem möchte sich die 23-Jährige in ihrem Ladenlokal primär auf die Produktion und das Präsentieren ihrer Produkte fokussieren. Der Schwerpunkt soll weiterhin auf ihrem Foodtruck liegen. „Wichtig war mir, dass ich genug Zeit und Platz habe, um meine Produkte herzustellen. So können die Leute auch mal vorbeikommen und schauen, was ich so verkaufe. Auch Bestellungen können entgegengenommen werden. Natürlich findet auch ein To-Go im Laden statt.“