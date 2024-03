Reihe über Neusser Kulturszene Ehemalige Museumsdirektorin im filmischen Portrait

(ubg) Seit zehn Jahren stellt eine Filmreihe des Kulturamtes Kunstschaffende, die über Jahrzehnte das kulturelle Leben in Neuss mitgestaltet haben, vor. Nun hat der Neusser Medienkünstler Jürgen Hille ein neues Porträt erstellt: Darin wird die ehemalige Museumsdirektorin Gisela Götte, die in Berlin geboren wurde und 1984 ihre Tätigkeit im Clemens-Sels-Museum begann, vorgestellt. Ins Rheinland kam sie durch die ehemalige Museumsdirektorin Irmgard Feldhaus. Eine Personalentscheidung, die der frühere Kulturdezernent und Stadtdirektor Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff im Film als „goldrichtig“ bezeichnet. Denn die ehemalige Museumsleiterin hat mehr als 80 Ausstellungen möglich gemacht und war als Direktorin für den Sammlungsbereich der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts prägend für das Neusser Museum. Zahlreiche Neuerwerbungen im Bereich des Symbolismus gehen auf sie zurück. Zudem wurde unter ihrer Obhut die Sammlung konzeptueller Farbmalerei begründet und ist heute einer der Schwerpunkte des Museums. Auch Christiane Zangs, ehemalige Kulturdezernentin und Museumsdirektorin, und Hartmut Rohmer, langjähriger Vorsitzender des Kulturausschusses kommen in dem Video zu Wort. Zu finden ist der Beitrag über die Internetadresse der Stadt Neuss unter den Unterpunkten Kultur und Künstlerporträts abrufbar. In Kürze soll ein weiterer Film folgen: Zum Jahrestag der Ernennung zur ersten Neusser Ehrenbürgerin wird ein filmisches Portrait über Rita Süssmuth erscheinen.