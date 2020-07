An Bäumen in Neuss : Gips-Masken im Neusser Stadtwald aufgetaucht

An Bäumen in Neuss

Neuss Spaziergänger bemerkten die Gesichter an Bäumen. Wer die Gips-Masken dort angebracht hat, ist nicht bekannt. Die Stadt geht von einer Bastelaktion eines Kindergartens aus.

Ist das Kunst oder kann das weg? Dieser etwas zynische Kommentar passt auf die „Gips-Masken“, die im Stadtwald Neuss an den Bäumen hängen. An fünf Bäumen unweit des Wasserwerks Broichhof, an der Kreuzung direkt neben dem Brunnen, wurden acht dieser kleinen Kunstwerke angebracht. Drei sind bereits abgefallen und liegen neben den Bäumen.