Gina Rühl in der Jugendeinrichtung „Das Haus“ in Neuss Influencerin macht sich stark für Kinder mit Handicap

„Das Haus“ hilft jungen Menschen dabei, ihr Leben positiv und eigenverantwortlich zu gestalten und sich von Einschränkungen nicht entmutigen zu lassen. Rühl weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es sein kann, mit persönlichen Rückschlägen umzugehen. Nach einem schweren Motorradunfall verlor die beliebte Influencerin ihren linken Arm und musste viele Dinge neu lernen. Ihre Positivität hat sie allerdings nie verloren. „Das Leben geht weiter, nur eben ein bisschen anders“, sagt die Vize-Miss Germany, die in den sozialen Medien als die „Einarmige Prinzessin“ unterwegs ist. „Mental war ich ziemlich schnell wieder fit – es ist wichtig, optimistisch zu bleiben, und ich war einfach sehr dankbar, nach so einem schweren Unfall noch am Leben zu sein.“ Seitdem sei ihre Devise: Jeder Mensch kann ein schönes und erfülltes Leben führen.