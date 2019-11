Bürger-Schützen-Verein Neuss : Gilde-Schütze komplettiert das Neusser Komitee

Neuss Das Komitee ist wieder komplett. Einstimmig wählte am Freitagabend die Mitgliederversammlung den promovierten Juristen Christoph Ulrich vom Zug „De Pittermännches“ aus dem Korps der Schützengilde neu in den Festausschuss des Neusser Bürger-Schützen-Vereins.

Die Wahl erfolgte bei drei Enthaltungen einstimmig. Schriftführer Holger Schöpkens (51), Schützenmeister Achim Robertz (42) und Furagemeister Markus Jansen (48), die sich zur Wiederwahl stellten, wurden von den 125 anwesenden Schützen für eine weitere Amtszeit im Komitee bestätigt. Schützen-Präsident Martin Flecken (63) kündigte für die unmittelbar anschließende erste Komiteesitzung an, sie auch in ihren Funktionen belassen zu wollen.

Christoph Ulrich, der „Neue“ in diesem Lenkungskreis, ist seit 1987 aktiv, war 2018 Gildekönig und bekam über dieses Amt Einblick in die Arbeit, die im Hintergrund vom Komitee für ein gelingendes Fest geleistet wird. Das nötigte ihm nicht nur großen Respekt ein, sagte Ulrich bei seiner Vorstellung, sondern ließ ihn ihm auch den Wunsch reifen, durch ein Engagement im Komitee etwas für die vielen schönen erlebten Momente zurückgeben zu wollen. Als seine größte Stärke bezeichnete Ulrich, zuhören zu können. Das habe er als Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht gelernt. Teamgeist kommt hinzu, denn Ulrich kündigte für den Fall seiner Wahl an: „Dann spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt.“