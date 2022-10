Projekt mit Werhahn-Stiftung : GGS-Kinder feiern Kartoffelfest mit selbst angebautem Gemüse

Neuss In der Gemeinschaftsgrundschule „Die Brücke“ wurde am Freitag ein interkulturelles Erntedankfest gefeiert. Zum ersten Mal stand dabei auch das eigene Gemüse aus dem Schulgarten im Mittelpunkt. Dahinter steckt ein Projekt mit der Werhahn-Stiftung.

Möhren, Kürbisse, Kartoffeln , Salat und Zucchini – es ist reichlich Gemüse , das in der Eingangshalle der Gemeinschaftsgrundschule „Die Brücke“ am Hauptstandort Weißenberger Weg in Neuss auf einer schwarzen Decke drapiert wurde. Das Besondere an diesem Gemüse-Mix: Es ist die eigene Ernte der Grundschulkinder. Seit dem Frühjahr befindet sich hinter dem Schulgebäude ein eigener Schulgarten, der im Rahmen eines Projekts mit der Werhahn-Stiftung errichtet wurde und sowohl von der sogenannten „Acker-AG“ und den einzelnen Schulklassen gehegt und gepflegt wird.

Das Acker-Projekt wird in der Grundschule aber nicht nur in diesem Jahr in den Lehrplan einfließen. „Insgesamt ist es auf die nächsten sechs Jahre ausgelegt“, so Blank. Neben der Werhahn-Stiftung wird der Schulgarten auch vom Förderverein „Freundeskreis“ unterstützt. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn aus solch einem Projekt so etwas Sinnvolles und Nützliches entsteht – auch im Sinne der Nachhaltigkeit“, sagt Claire Straaten als Vertreterin der Werhahn-Stiftung. Die Stiftung fördert die Entwicklung und Entfaltung von jungen Menschen und ist in Neuss auch noch an der Herbert-Karrenberg-Schule und der Gesamtschule an der Erft aktiv. Mit der GGS „Die Brücke“ arbeitete die Stiftung bereits im Bereich der Lese-Mentoren zusammen.