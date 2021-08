Gewürz-Sommeliere Manja Freistühler aus Neuss : Ein feines Näschen für Aromen

Manja Freistühler gehört zu den ersten Gewürz-Sommeliers in Deutschland. Dieses Wissen wendet sie an, um eigene Mischungen zu kreieren. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Sie gehört zu den Ersten dieses Faches: Manja Freistühler hat sich zur Gewürz-Sommeliere ausbilden lassen und das Riechen und Schmecken zum Beruf gemacht. Und sie lässt andere an ihrem Wissen teilhaben.

Die gebürtige Hessin kam vor vielen Jahren der Liebe wegen nach Neuss. Sie hatte den „Gewürzmüller“ Marcus Freistühler im Urlaub in Griechenland kennengerlernt. Eine Weile arbeitet sie noch in ihrem eigentlichen Beruf als Fremdsprachensekretärin, stieg dann aber, nach der Geburt der beiden Kinder, mehr und mehr in den Familien-Betrieb mit ein. Nun hat sich die 53-jährige in der Genussakademie Bayern zur Gewürz-Sommelière ausbilden lassen – eine noch recht neue Zusatzbezeichnung. „Ich war im zweiten Kurs, der überhaupt angeboten wurde“. Ihre Kenntnisse wendet sie in ihrer Versuchsküche und der Produktion im Stammhaus der Gewürzmühle auf der Hymgasse an. Dort mischt und probiert sie allerlei Gewürz- oder Teemischungen, aber auch Risotti, Linsen oder Nüsse werden zusammengestellt und verpackt.