Flächennutzungsplan für Neuss : Gewerbegebiet Derikum spaltet die Koalition

Waltraud Beyen unterstützt die Haltung der Bürgerinitiative Elvekum. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Derikum So isoliert hat sich die Stadtverordnete Waltraud Beyen in ihrer CDU-Fraktion noch nie gefühlt. „Die letzte Fraktionssitzung hat mich schwer mitgenommen“, beginnt ein Brief von ihr an die Fraktion, in dem von unberechtigten Vorwürfen, Beleidigungen und Verletzungen die Rede ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grund für das Zerwürfnis: Die Enttäuschung über das nie eingelöste Versprechen einer Verkehrsberuhigung für Derikum und vor allem der Streit um die Vergrößerung des Gewerbegebietes. Beyen und der Norfer Stadtverordnete Thomas Kracke (CDU) stehen auf der Seite der Bürgerinitiative (BI) Elvekum, die diese Gewerbeflächenvergrößerung in ihrer Nachbarschaft als unausgewogen und ungerecht ablehnt. „Der Neusser Süden soll wieder einmal überproportional belastet werden“, heißt es in einer Stellungnahme der BI-Vorsitzenden Dorothee Helten an alle Fraktionen. Die bekommen das Thema am Freitag im Rat auf die Tagesordnung, wenn über die zweite Offenlage des Flächennutzungsplanes gesprochen wird.

Viele Stadtverordnete rechnen damit, dass der Punkt auf Antrag der CDU abgesetzt und vertagt wird – möglicherweise in eine Sitzung nach der Kommunalwahl. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann hält das Gewerbegebiet Derikum für unverzichtbar: „Sonst haben wir überhaupt keine Flächen für Gewerbe mehr, dann ist Aus die Maus“, sagt sie. Denn nur Gewerbeflächen für Unternehmensansiedlungen würden ein Gewerbesteueraufkommen sichern, auf das Neuss nach den Einbußen der Corona-Krise angewiesen sei. Doch eine Mehrheit dafür ist mehr als ungewiss, weil der Koalitionspartner in diesem Punkt nicht an der Seite der CDU steht. Die SPD frohlockt: Innerhalb der CDU liegen die Nerven blank“, sagt Arno Jansen.

(-nau)