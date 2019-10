Nordstadt in Neuss : Geulenstraße wird endgültig keine Einbahnstraße

Nordstadt Die Stadt arbeitet an einer Ausbauplanung für die Steinhausstraße. Den Anstoß dazu gab die SPD-Fraktion , auch wenn die Stadtverordnete Claudia Föhr betont: „Im Prinzip sind sich alle Fraktionen einig, dass da etwas passieren muss.“

Eine Einbahnstraßenregelung auf der Geulenstraße ist vom Tisch. Die Steinhausstraße ist nach wie vor ein beliebter Schleichweg auf dem Weg zum beziehungsweise vom Johanna-Etienne-Krankenhaus, verfügt in weiten Teilen weder über einen Rad- noch einen Fußweg. In einem ersten Schritt wird aber zu untersuchen sein, so Föhr, ob und wie weit Flächen des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes beziehungsweise der noch vorhandenen Gärten im Grabeland in Anspruch genommen werden können.