“Alles mit Links“ Neusserin schreibt Buch über Kindheit in Allerheiligen

„Geborgenheit und uneingeschränkte Freiheit“ – so beschreibt Gertrud Fissl ihre Kindheit auf dem ehemaligen Illinghauser Hof in Allerheiligen. Über ihr Leben hat die 82-jährige Neusserin ein Buch geschrieben, welches auch in das Stadtarchiv aufgenommen werden soll. Über drei Generationen war ihre Familie bis 1997 Pächter des Illinghauser Hofes im Neusser Stadtteil Allerheiligen. Nur 400 Menschen wohnten während ihrer Kindheit dort, 2022 waren es laut Stadt über 7000.