Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss : Gesunder Pausen-Snack in der Box

Rhein-Kreis Ob zur Arbeit, für die Schule oder zum nächsten Ausflug: Ein Snack gehört dazu. Umso besser, wenn er gesund und regional ist. Der Ernährungsrat des Kreises gibt Anregungen, die zusammen mit Studierenden entstanden sind.

Das Rezept, nach dem die Korschenbroicherin die Brotdose zusammengestellt hat, stammt von einem Aktionstag. Organisiert wurde er von dem Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss – das ist eine Initiative, die sich für ein sozial gerechtes sowie umwelt- und ressourcenschonendes Ernährungssystem einsetzt – und Studierenden der Hochschule Niederrhein im Fach Ernährungswissenschaften (Oecotrophologie). Dabei sind einige Anregungen entstanden, wie eine Brotdose regional und gesund gepackt werden kann. Vier Beispiele sind auf der Website des Ernährungsrates zu finden – aufgeteilt sind sie nach Jahreszeiten und enthalten saisonale Zutaten. Im Herbst können so beispielsweise Gemüse-Omeletts verspeist werden, im Winter sind Apfel-Haferflocken-Muffins angesagt und im Sommer gibt es selbst gebackene Dinkelkekse: „Kinder freuen sich immer, wenn sie eine kleine Überraschung in ihrer Brotdose finden“, erklärt Uschi Plitzko, die im Ernährungsrat aktiv ist.

Gerade das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit. Darauf weist der Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss auf seiner Website hin. Denn nach einer langen Fastenperiode in der Nacht müssten die Energie- und Nährstoffspeicher morgens wieder aufgefüllt werden. Optimal seien ein erstes Frühstück zu Hause und ein zweites in der Kita oder der Schule. Was aber gehört nun in die Brotdose? Ideal sei eine Kombination aus Vollkornbrot, Getreide(flocken), Gemüserohkost, frischem Obst, Milch und Milchprodukte, Streichfett und kalorienfreie Getränke. Nicht geeignet seien hingegen speziell für Kinder angebotene Milchmischgetränke, Joghurts und Puddings sowie Schokoriegel, Fertigwaffeln. Diese seien häufig eher eine Süßigkeit.