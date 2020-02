Neusser Innenstadt : Gesperrte Zollstraße lässt Ärzte und Geschäfte leiden

Die Polizei war am Mittwochmorgen an der Zollstraße vor Ort. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Die Auswirkungen der neuen Baustelle ließen nicht lange auf sich warten. Wer am Mittwochmorgen mit dem Auto in die Neusser Innenstadt fahren wollte, musste viel Zeit einplanen.

Denn durch die mindestens achtwöchige Sperrung der Zollstraße für den Durchgangsverkehr zwischen Promenade und Oberstraße – Hintergrund sind Kanalsanierungen an der Mühlenstraße – kam es im Herzen der City zu Staus. Am Morgen waren teils chaotische Szenen zu beobachten – unter anderem Autos, die waghalsig auf der Friedrichstraße wendeten, um nicht in die prall gefüllte Erftstraße fahren zu müssen. Die Polizei war bemüht, den Verkehr zu regeln.

Doch nicht nur die Nerven von Autofahrern werden durch die Auswirkungen der notwendigen Sanierung strapaziert, sondern auch von Geschäften, Gaststätten, Ärzten und Co. Ein Mitarbeiter im Druckcenter 24 an der Zollstraße stand um kurz vor 10 Uhr vor Google Maps, um zu schauen, wie er am nächsten Tag am besten zu seinem Arbeitsplatz kommt. „Das war heute das totale Chaos“, sagte er. Gegenüber, bei der Lülsdorff GmbH (Sanitär) berichtet Geschäftsführer Peter Fassbender von „genervten Kunden“. Momentan könne er nicht ausschließen, dass zwei „Minus-Monate“ auf ihn zukommen.