Schützen in Neuss : NGZ sucht Geschichten aus Zugleben

Neuss Hunderte von Geschichten und Anekdoten müssten Neusser Schützen aus dem Leben ihres Zuges erzählen können. Wir wollen welche sammeln und veröffentlichen.

Machen Sie es zum Beispiel wie der Zug „In Treue fest“. Er hat eine Mail mit einer Geschichte aus der Gründungszeit geschickt. Denn was tut man, um die Schützenzeit nicht einfach so dahinplätschern zu lassen? Zum Beispiel in Erinnerungen kramen, Fotos anschauen, Anekdoten und Geschichten aus dem Leben im Schützenzug hervorholen, mal lustige, mal bewegende – immer solche, die viele Menschen interessieren. Egal, ob Schütze oder Nicht-Schütze.

Mehr als 300 Züge gibt es in Neuss, viele seit vielen Jahren schon, so dass da einiges an Geschichten und Geschichtchen zusammengekommen sein muss. Wenn Sie also aus dem Leben Ihres Schützenzuges erzählen wollen: Schreiben sie uns! An die Adresse aktion@ngz-online.de mit dem Stichwort „Anekdote“. Schicken Sie – wenn möglich – auch gern ein Bild (mit Einverständnis des/der Abgebildeten) dazu. Wir veröffentlichen beides, im Print und online.