„Geschichte(n) beim Wein“ in Neuss Eine Zeitreise im Zeichen des Sports

Eine Sportstätte, das Stadion an der Jahnstraße, wird jetzt 100 Jahre alt. Der Bau in sozial schwierigen Zeiten bot Erwerbslosen eine Beschäftigungsmöglichkeit. „Die Kegelsportanlage dort war ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte Metzdorf. Zu einem Grillo aus Sizilien, einem trockenen Wein, gab es Anekdoten und Informationen von Martin Flecken zum 120 Jahre alten Neusser Ruderverein unter der Überschrift „De Dolle vom Niederrhein“. Gegründet worden war der Verein zwar von zwei Junggesellen, die in Neuss arbeiteten, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entdeckte die feine Neusser Gesellschaft den Verein für sich. „In den 1970er Jahren stand Gemischtrudern noch unter Strafe“, erklärte Flecken. Männer und Frauen kamen sich trotzdem näher, so manches Paar lernte sich im 1925 errichteten Bootshaus oder am Sporthafen kennen und lieben.