Das Herz des Liebeskuchens besteht aus einem eigenen Schokokuchen, der in Scheiben geschnitten und mit einem Ausstecher in Herzform gebracht wird. (Das Rezept gibt es im Artikel) Doch was passiert mit den Resten? Auch dafür hat Daniela Illing eine Idee: Man macht einfach Rumkugeln daraus. Und das geht so:

„Etwas mehr als die Hälfte der Reste vom Schokokuchen (ca. 350g) zerbröseln. Mit 4 Eßl Rum (darf auch etwas mehr sein!!!), 2 Eßl Kakaopulver, ein paar Tropfen Rumaroma, 2 Eßl gesiebter Puderzucker und 200g geschmolzener Schokolade vermischen.

Falls die Masse zu trocken ist, Rum oder Orangensaft zufügen.

Kugeln daraus formen. Hilfreich sind hier tatsächlich Handschuhe! Etwas anziehen lassen (ggf. Im Kühlschrank)

Die Kugeln wahlweise in Kakao, Kokosflocken, Schokostreuseln, gemahlenen und gerösteten Nüssen oder Kekskrümeln (z.B. Amarettinis) wälzen. Dann einfach gemeinsam rumkugeln.“