Neueröffnung in Neuss Alles für fortgeschrittene Schamanen

Neuss · Am Glockhammer hat mit „Spirit of Gaia“ ein Geschäft neu eröffnet, das sich mit seinem Sortiment an einen besonderen Kundenkreis wendet. Wie Inhaberin Brenda Dahmen dazu kam.

21.09.2023, 04:50 Uhr

Brenda, Anna und Christian Dahmen haben am Glockhammer "Spirit of Gaia" eröffnet. Foto: Iris Wilcke

Von Iris Wilcke

Mit dem Geschäft „Spirit of Gaia“ hat sich Brenda Dahmen auf dem Neusser Glockhammer einen Herzenstraum erfüllt: „Gaia steht in der griechischen Mythologie für die personifizierte Erde und eine der ersten Gottheiten,“ erklärt die Geschäftsführerin. Seit Juli verkauft sie dort „spirituelle Artikel und Geschenke rund um Lebensfreude“. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Tochter Anna und auch ihr Mann Christian kümmert sich um die Technik oder Organisatorisches.