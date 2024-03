Geschäft an der Furtherhofstraße In Neuss erleben, wie Bulgarien schmeckt

Ljuteniza Auf den ersten Blick erscheint die Substanz in dem Glas mit Drehverschluss wie eine Fertig-Soße für Nudeln. Dafür ist der Klassiker Ljuteniza aber eher nicht gedacht. Vielmehr wird er als Brotaufstrich genutzt oder zu Fleischgerichten gereicht. Grob zusammengefasst könnte man von einer „Gemüsepaste“ sprechen, die unter anderem aus Paprika, Tomaten und Aubergine besteht. In Deutschland etwas bekannter und mit Ljuteniza ein wenig vergleichbar, ist die Balkan-Spezialität Ajvar, die in einigen Supermärkten zu finden ist.



Lukanka Freunde des deftigen Geschmacks dürften bei dieser Salami-Spezialität auf ihre Kosten kommen. Lukanka wird von Region zu Region unterschiedlich interpretiert und ähnelt der türkischen Sucuk, ist aber meist stärker gewürzt und besteht in Teilen auch aus Schweinefleisch. Auffallend bei der luftgetrockneten Wurst ist zudem die abgeflachte Form, die sie in der Regel hat. Unter der weißen Edelschimmelhaut verbirgt sich stets eine braunrote Füllung.



Lokum Hierbei handelt es sich um eine der beliebtesten Süßigkeiten des Landes. Zwar stammt Lokum ursprünglich aus der Türkei, allerdings haben die Bulgaren im Laufe der Zeit ganz eigene Kreationen entwickelt. Beliebte Geschmacksrichtungen sind unter anderem Rose, Walnuss, Pistazie oder Honig. Konkret handelt es sich dabei um eine Süßigkeit auf Basis eines Sirups aus gelierter Stärke und Zucker. Gerne wird die auch als „Turkish Delight“ bekannte Spezialität in Würfel geschnitten.