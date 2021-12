Gesamtschule an der Erft in Neuss : Sport-Challenge mit cooler Musik

Mit dem Programm „Prove It“, das von der pronova BKK gefördert wird, setzte die Gesamtschule an der Erft Akzente in Sachen Fitness und gesunde Ernährung. Da darf beim Wettkampf in der Turnhalle auch mal laute Musik laufen. Foto: Andreas Woitschützke

Reuschenberg Im Lockdown haben die Schüler (zu) viel daheim gesessen und zu wenig Kontakt untereinander gehabt. Das begegnet man an der Gesamtschule an der Erft mit einem besonderen Programm, bei dem es sogar laut werden darf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Alle Daumen hoch gibt es von den Schülern der Klasse 5c der Gesamtschule an der Erft für George Jahamaras-Thaut von „Sportag – Sport im Ganztag“ in Köln, der mit den Mädchen und Jungen das Gesundheitsförderungsprogramm „Prove It“ durchführt. Das Projekt wird gefördert und finanziert von der Krankenkasse pronova BKK und kommt den Klassen der Jahrgangsstufen fünf und sechs für je ein Halbjahr zugute. Sportag ist als Kooperationspartner mit an Bord.

„Wir sind froh, dass wir als Pilotschule vor drei Jahren mit Prove It gestartet sind und so die Gesundheitskompetenz unserer Schüler erhöhen und ihre gesunde körperliche, seelische und soziale Entwicklung fördern können,“ erklärt Nena Große-Schönepauck, die das Projekt als Sozial-Pädagogin der Schule organisiert.

Heute steht die Fitness-Challenge aus dem Themenblock „Ausdauer, Kraft und Entspannung“ auf dem Plan. Jahamaras-Thaut erklärt: „Zunächst absolvieren die Kinder einen Staffellauf in der Halle – die 10.000-Meter-Sprint-Challenge nennen wir das. Im Anschluss geht es um die Kraft. Dabei zählen wir die Anzahl von Sit-Ups in zehn Minuten.“

Mira ist elf Jahre alt und findet die Stunden bei George, bei denen in der Sporthalle auch Musik läuft, „richtig cool“. Klassenkameradin Alessia freut sich besonders über die „vielen Gemeinschaftsspiele. Wir machen das hier zusammen, nicht gegeneinander.“

In drei Themenblöcken profitieren die Kinder von dem fest in den Schulalltag integrierten Projekt. Der Schwerpunkt „Kooperation, Kommunikation und Teamfähigkeit“ hat zu Beginn des Schuljahrs den Anfang gemacht – gerade nach Corona ein sehr wichtiges Thema, wie , Sportlehrerin der Kinder, bestätigt: „Die Kinder haben durch die Lockdowns des vergangenen Jahres weniger Erfahrungen im sozialen Miteinander machen können. Hier erleben sie spielerisch und dennoch herausfordernd, wie viel sie durch Gruppendynamik erreichen können. Dadurch steigert sich auch ihre Bereitschaft, sich anzustrengen, so dass die körperliche Fitness ebenfalls zunimmt.“

Verbesserung der Körperwahrnehmung ist sodann auch das Ziel des aktuellen Blocks, bevor im kommenden Jahr die Einheit „Ernährung und Bewegung“ Grundlagenwissen zu gesunder und ausgewogener Ernährung vermittelt.

Jahamaras-Thaut arbeitet eng mit Karin Pohl zusammen und ermöglicht der Lehrerin auch einmal den Blick von außen auf ihre Schüler. „Dadurch, dass die Vorbereitung und Regie der Einheiten in meiner Hand liegen, hat Karin die Möglichkeit sich zurückzunehmen und die Position des Beobachters einzunehmen.“ Eine wichtige Begleiterscheinung, die auch Gelegenheit für einen intensiveren Austausch mit einzelnen Mädchen oder Jungen gibt, die vielleicht gerade einen größeren Gesprächsbedarf haben.

In der Sporthalle an der Aurinstraße wurde die 10.000-Meter-Marke dank eines engagierten Gruppeneinsatzes geknackt. Emil, stellvertretender Klassensprecher, hat die Challenge wegen eines Krampfs im Bein vorzeitig abbrechen müssen, und feuerte seine Kkameraden lautstark an. „Ich finde super, dass wir das alle zusammen als Team schaffen und dabei auch ein bisschen fitter werden.“