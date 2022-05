Steuern, Immobilien und Krankenkasse : Neusser Schüler lernen beim Zukunftstag für das Leben

Neuss Mit dem Auszug und Job kommen ganz neue Herausforderungen auf junge Leute zu. Oft ist es das Wissen über Finanzen, Steuern und Wohnungen, das ihnen dabei fehlt. Am Zukunftstag soll das geändert werden.

Man stelle sich folgendes vor: man hat den Schulabschluss in der Tasche, kann sich über einen Studien- oder Ausbildungsplatz freuen und allgemein kann man es gar nicht abwarten, so richtig ins Erwachsenenleben durchzustarten. Doch mit Auszug, Job und Erwachsensein kommen auch ganz andere, große Herausforderungen auf junge Leute zu. Und oft ist es das Wissen über Finanzen, Steuern und Wohnungen, das den jungen Menschen fehlt. „Das sind Themen, die lernt man nicht in der Schule“, sagt richtigerweise Saga Sjölund, Schulleiterin der Gesamtschule Norf. Hier fand der Zukunftstag statt, von und mit dem Zukunftstag – eine Organisation, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, Schülerinnen und Schüler auf das große Leben vorzubereiten. Gegründet würde der Zukunftstag 2017 in Kassel, den Stein ins rollen gebracht hat ein Tweet aus dem Jahr 2015: „Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ‘ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen“, erzählen Zukunftstag-Betreuerinnen Josefine Deipser und Pia Matt, die aus Fulda und Mannheim angereist kamen. Den Zukunftstag gibt es mittlerweile Bundesweit. Eine Mutter habe einen Beitrag im WDR gesehen, da habe sie sich sofort mit der Idee an die Schule ihrer Kinder gewandt, ergänzt Sjölund zur Einleitung in der Aula. Der Vorschlag ging dann an die Sozialarbeiterin Deniz Ceri, die auch beim Zukunftstag mit dabei ist. Sie ist besonders begeistert von der Schülernähe des Zukunftstags. Die Betreuerinnen sind nicht viel älter als die Schüler, da sei es „super, dass alles auf Augenhöhe ist.“ Dann noch ein gut gemeinter Hinweis der jungen Betreuerinnen: „Schreibt mit. Es wird keinen Test geben, das heute ist für euch selber.“ Schon ging es für die 86 Schüler des Jahrgang Elf in vier verschiedene Workshops mit Referentinnen und Referenten aus den Bereichen Finanzen, Immobilien, Krankenkasse und Steuern. Eine Stunde und zehn Minuten dauert ein Workshop, dann wird gewechselt. So erhält jeder Schüler Einblick in die wichtigen Bereiche. „Das ist eine super Möglichkeit, das nahe Leben in die Schule reinzuholen“, sagt Sandra Röhrbein-Kaske, Didaktische Leitung der Schule, „im regulären Unterricht bleibt dafür nicht der Raum und die Zeit.“ Gerade für die Gesamtschüler sei der Zukunftstag ein „großes Ding“, da sie mit ihren vielen Abschlussmöglichkeiten auf ein breites Feld vorbereitet werden müssten, so Röhrbein-Kaske. Trotzdem sind die Themen keine spaßigen, der Stoff ist trocken. Sie weiß aber, dass die Schüler nach dem Tag froh sein werden und sie ist auch davon überzeugt, dass die Themen auch an der Schule mit in zukünftige Projekte aufgenommen werden, „die Schüler sind sehr offen.“ Das Gefühl haben auch die Referentinnen und Referenten. Steuerberaterin Stephanie Palmowski hatte vor ihrem ersten Vortrag große Angst, sie würde das Schweigen im Walde erwarten, „aber so war es ganz und gar nicht.“ Die Schüler seien sehr interessiert gewesen, viele wussten schon einiges. Die Schülerinnen Julia und Melissa freuten sich am meisten auf Palmowskis Vortrag, „weil Steuern so wichtig sind.“ Die Schülerin Viktoria konnte sich schon im Seminar über Immobilien und Wohnen einbringen, hier kannte sie sich schon ein bisschen aus, weil ihre Mutter auch Wohnungen vermietet, „aber ich habe noch mehr dazugelernt für den Fall, wenn ich mir später selbst eine Wohnung suchen möchte.“ Akran war schon im Workshop über Steuern, fand es sehr interessant. Weiter sagt er: „Ich finde alle Themen spannend, sie sollen uns auch weiterhin beigebracht werden.“ Leonie Miß