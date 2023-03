Gesamtschule Norf in Neuss „Kulturfrühling“ feiert erfolgreiches Comeback

Dieses Motto eignete sich auch der Elsch-Kammerchor an mit dem Chorlied „Killing Me Softly with his Song“, mit dem einst Roberta Flack Weltruhm erlangte. Dem gleichen Ziel dienten auch etliche kurze Theaterstücke und Sketche wie „The Red Tree“ der Fünfer-Klassen oder das Tanzlied „Applause“ eines Kurses der Jahrgangsstufe Sieben, in das die ganze Aula mit einbezogen wurde. Auch die Schülerband „Die Namenlosen“ erfüllte das Thema, bei einigen Titeln mit den Sängerinnen Lena Berger, Jana und Lisa Grobarek, kongenial. So räumte nicht nur „Shallow“ von Lady Gaga mit aller Oberflächlichkeit auf. Die Gesamtschule, seit Ende des vergangenen Jahres als „Europaschule“ zertifiziert – die dritte Schule in Neuss –, plädierte auch in einem Raplied für „Schule ohne Rassismus“.