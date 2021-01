Schule in Neuss : Gesamtschule Norf überzeugt Schulpreis-Jury

Norf Der „Deutsche Schulpreis Spezial“ geht in nächste Runde. Damit werden innovative Konzepte ausgezeichnet, die die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben.

Die Gesamtschule Norf steht als einzige Schule aus dem Rhein-Kreis in der nächsten Runde des „Deutschen Schulpreises Spezial“. Mit ihm werden innovative Konzepte ausgezeichnet, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Bundesweit hatten sich 366 Schulen beworben, 121 Schulen – davon 29 aus NRW – haben es in die Vorauswahl geschafft.

Für den Preis hatte die Gesamtschule Norf ihr Schulkonzept eingereicht. Insbesondere mit Blick auf den Schwerpunkt des „Selbstgesteuerten Lernens“ konnte sie bei der Jury punkten. Denn das schließt die Vermittlung von Medienkompetenz ein – unter anderem durch den Einsatz digitaler Endgeräte wie Tablets oder Laptops. Und das kam der Schule in den vergangenen Monaten angesichts der Corona-Pandemie durchaus zu Gute. „Das selbstgesteuerte Lernen ist ein wichtiger Baustein und legt die Grundlage für ein erfolgreiches Arbeiten in Präsenz- und Distanzunterricht“, erklärt Sandra Rörbein-Kaske, didaktische Leiterin an der Schule.

Die Jury machte sich in einem ausführlichen Online-Gespräch mit Schulleiterin Saga Sjölund, Anna Werner (Beauftragte Selbstgesteuertes Lernen) und Sandra Röhrbein-Kaske ein Bild über die Umsetzung des Konzepts. Auch dabei konnte die Schule überzeugen. Nun geht es in die nächste Runde: Ende Febbuar steht ein digitales Schulpreis-Camp an. Dort sollen sich die Schulen miteinander vernetzen und gemeinsam an ihren Konzepten arbeiten – unterstützt von Experten aus Wissenschaft, Praxis und Verwaltung. Im Anschluss werden bis zu 15 Schulen für den „Deutschen Schulpreis Spezial“ nominiert.