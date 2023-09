Wissenschaftsjahr in Neuss Die Gesamtschule Norf erforscht die Stratosphäre

Kurz sieht es so aus, als würde die Sonde in einem Baum am Rande des Schulhofs hängen bleiben, aber dann fliegt sie doch noch knapp darüber hinweg. Unten, auf dem Hof der Gesamtschule Norf, ist der Jubel groß, als sich der Stratosphärenballon langsam entfernt. Jetzt heißt es: abwarten. Und zwar bis der Ballon platzt, an seinem Fallschirm herabsinkt und die Experimente an Bord ausgewertet werden können.