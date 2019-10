Großes Interesse an Vortrag in Neuss : Gesamtschule Norf rückt Videospiele in den Fokus

Gesamtschule Norf rückt Videospiele in den Fokus

Großes Interesse an Vortrag in Neuss

In der Gesamtschule Norf wurde auch über die Gefahren des Videospiel-Konsums aufgeklärt. Foto: dpa/Oliver Berg

Norf Unter dem Titel „Gaming, Mobbing, Handy-Alarm – was läuft da eigentlich?“ hat die Gesamtschule Norf jetzt Eltern und Erziehungsberechtigte eingeladen. Knapp 100 Teilnehmer folgten den Vorträgen von Lukas Gennrich und Gala Garcia Frühling. Dabei gab es einen Überblick über drei Schwerpunkte: Gaming, Mobbing und allgemeines Mediennutzungsverhalten.

Lukas Gennrich ist Physiotherapeut, Personal-Trainer sowie Fachkraft für Ergonomie in Neuss. Was spielen unsere Kinder und warum? Was macht den Reiz dieser Spiele aus? Wo liegen die Grenzen des verantwortungsvollen Spielens? Diese Fragen standen unter anderem im Mittelpunkt des ersten Vortrags. Auch gesunde Körperhaltung, Konzentrationsübungen und Strategie-Entwicklung standen im Fokus.