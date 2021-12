Nachruf : Gesamtschule trauert um Rektor Olaf Templin

Nordstadt Der 57 Jahre alte Schulleiter der Gesamtschule Nordstadt hat sein Leben selbstbestimmt beendet. Der Schock bei Schülern, Eltern und Kollegen ist groß.

Templin war 46 und damals Oberstufenleiter einer Düsseldorfer Gesamtschule, als er im Dezember 2010 als Leiter der neu gegründeten Gesamtschule Nordstadt vorgestellt wurde. Der gebürtige Heinsberger hatte Anglistik und Germanistik studiert und promoviert, bevor er in den Schuldienst trat. Von Anfang an war er dabei ein Verfechter der Gesamtschule als Schulform des längeren gemeinsamen Lernens.

An deren Erfolg glaubte er unbedingt und fand sich bestätigt, als 2020 — da wurde am Campus für die auf 1100 Schüler angewachsene Gesamtschule noch immer gebaut – 61 Jugendliche ihr Abiturzeugnis erhielten. Nur elf davon waren mit Gymnasial-Empfehlung gekommen. Mit dem Zwei-Meter-Mann Templin verliert die Schule ihren Gründungsrektor, der für viele der ihm Anvertrauten auch so etwas wie eine Vaterfigur war. Er persönlich und seine offene Art, die in jedem Kind vor allem das Kind sah, hat den Geist der Schule geprägt. Besucher empfanden die Situation im Haus freundlich und zugewandt.