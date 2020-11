Kostenpflichtiger Inhalt: Lehrer in häuslicher Isolation : Gesamtschule Nordstadt in Neuss ist wegen Corona geschlossen

Gesamzschule Nordstadt Corona Schliessung Foto: Georg Salzburg (salz)/Georg Salzburg(salz)

Neuss An der Gesamtschule Nordstadt sind nach zwei positiven Corona-Tests vorsorglich alle Lehrer in häuslicher Isolation. Unterricht findet zumindest am Mittwoch noch nicht wieder in Präsenzform statt.