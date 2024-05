Gesamtschule Nordstadt Gesamtschüler am Rednerpult des Landtages

„75 Jahre Grundgesetz sind ein Fest für die Demokratie. In diesen Zeiten von Krisen, Kriegen und Herausforderungen mahnt uns dieser Tag auch zur Verantwortung gegenüber unseren demokratischen Werten“, sagte Landtagspräsident André Kuper. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten 1949 die Konsequenzen aus der Diktatur der Nationalsozialisten gezogen und den Grundstein für ein Zusammenleben in Frieden, Freiheit und Demokratie gelegt. „Wir haben die Verpflichtung“, so Kuper weiter, „an die demokratischen Grundsätze und Werte zu erinnern und sie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Auch deswegen würde Schülern Kontakt zu ihrem Landtag vermittelt – als dem Ort, an dem ein Grundstein des Grundgesetzes gelegt wurde. Bereits am 20. Mai 1949 ratifizierte der Landtag Nordrhein-Westfalen das vom Parlamentarischen Rat erarbeitete Gesetzeswerk in einer Abstimmung im Plenum.