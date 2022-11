Festakt im Landtag : Neusser Gesamtschule nennt sich jetzt „Europaschule Norf“

Neuss Die Gesamtschule in Norf darf sich – nach dem Marie-Curie-Gymnasium und dem Berufskolleg Weingartstraße – als dritte Bildungseinrichtung im Stadtgebiet mit der Bezeichnung Europaschule schmücken. Was das für den Schulalltag bedeutet.

Insgesamt sechs Schulen wurden bei diesem Termin erstmals als Europaschule in NRW ausgezeichnet, genau 250 sind es inzwischen insgesamt. „In keinem Bundesland gibt es mehr“, betont der Landtagsabgeordnete Simon Rock (Die Grünen) aus Neuss . Es sei „ein Beitrag zur europäischen Verständigung“, sagte Rock, wenn sich Schulen dafür gewinnen lassen, europäische Themen und Einstellungen aber auch Austauschformate in ihre schulischen Angebote einzubinden.

Grüne nehmen den Etat in den Blick

Haushaltsberatungen in Neuss

Haushaltsberatungen in Neuss : Grüne nehmen den Etat in den Blick

Europaschule in Rheinberg

Europaschule in Rheinberg : Wetteifern nach Noten macht Spaß

Kurzer Draht bis an die Kriegsgrenze

Rheinberger Schüler tauschen sich aus : Kurzer Draht bis an die Kriegsgrenze

Teil des Schullebens sind dazu ein breites Fremdsprachenangebot (einschließlich der Teilnahme an internationalen Sprachprüfungen), ein Schüleraustausch mit Partnerschulen in Europa, Auslandspraktika aber auch die Teilnahme an Programmen der Europäischen Union. Zudem sei das Thema Europa Bestandteil aller Unterrichtsfächer.