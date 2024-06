Gesamtschule an der Erft „Hirngespinste“ als Schultheaterstück in Neuss

In besagtem Dorf lästern die verschiedenen Bewohner eines Dorfes übereinander und beschuldigen sich gegenseitig, Ursache für den ominösen blutgetränkten Brief zu sein. Die Bewohner eines Altenheimes, mit all ihren Gebrechen, ihrer Starrköpfigkeit, Vergesslichkeit und Schwerhörigkeit, verdächtigten die Mitglieder eines im Dorf gastierenden Zirkus, während die Zirkusleute wiederum davon überzeugt sind, dass die Mafia etwas mit dem Brief zu tun hat. Der Mafiaclan ist zu dieser Zeit eigentlich auf der Suche nach einem geeigneten Wohnort für die greise Clanchefin und zeigt sich entsetzt ob der Vorurteile im Altenheim. Kurzerhand dichten die Clanmitglieder den Greisen eine Verschwörung an.