Gesamtschule an der Erft in Neuss Eine Ausstellung gegen das Vergessen

Unter der Überschrift „Nicht vergeben – nicht vergessen!“ haben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an der Erft eine Ausstellung mit Werken zusammengestellt, in denen sie sich mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und die Studienfahrt nach Auschwitz-Birkenau verarbeitet haben. Eine solche Studienfahrt des Abiturjahrgangs zu einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus gehört an der Gesamtschule seit 2017 fest zum Programm. Von dieser Fahrt kehren die Schüler immer voller überwältigender, zwiespältiger Eindrücke und voller Vorsätze zurück in die Schule. Verarbeitet werden Eindrücke und Vorsätze anschließend im Projektkurs „Kunst & Geschichte“, den die Schule in Kooperation mit dem Kulturforum Alte Post umsetzt. Der Historiker Paul Brandmann und der Kunstlehrer und Künstler Martin Scheufens unterstützen ihre Schüler dabei, die Erlebnisse zu be- und verarbeiten. Auch dieser Jahrgang kehrte im vergangenen Herbst tief bewegt aus Polen zurück. Die Werke der jungen Leute, in der sie die Fahrt verarbeiten, aber auch einen Kontrapunkt gegen die immer lauter werdenden Töne von Rechts setzen möchten, werden zur Zeit im Romaneum ausgestellt.