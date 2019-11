Internationales Projekt an Neusser Schule : Gesamtschule an der Erft startet Schüleraustausch mit Taiwan

Gesamtschule an der Erft startet Schüleraustausch mit Taiwan

Internationales Projekt an Neusser Schule

Die Gesamtschüler bereiten sich auf ihre Zeit in Taiwan vor. Foto: Gesamtschule an der Erft

Reuschenberg Ein außergewöhnliches Projekt startete mit dem Schuljahr 2019/20: 15 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an der Erft bereiten sich mit ihrer Lehrerin eineinhalb Jahre lang auf ihren Austausch mit der Municipal Zhong Shan Girls High School in Taipei vor.

Das Projekt ist aus der Freundschaft zwischen der Gesamtschule an der Erft und der Rhein-Taipei-Chinesischen Schule an der Aurinstraße 59, wo jeden Samstag Chinesisch für taiwanisch-stämmige Kinder unterrichtet wird, entstanden. „Die ehemalige Schulleiterin Lily Chen hat uns angesprochen, weil eine Schule aus Taipei eine Austauschschule in Deutschland suchte“, sagt Schulleiterin Elsbeth Faber. „In mir und unserer Oberstufenleiterin Kristina Kappe wuchs die Begeisterung für einen Kontinent übergreifenden Austausch“, sagt Faber.