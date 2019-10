Beleuchtungsaktion in Neuss : Damit jungen Radfahrern ein Licht aufgeht

Neuss Zur Winterzeit sind Radfahrer besonders gefährdet. Bei der Fahrrad-Beleuchtungsaktion lernen die Schüler der Gesamtschule an der Erft, sich besser für den Straßenverkehr auszurüsten.

Doch welche Beleuchtung brauche ich an meinem Fahrrad? Und wie schütze ich mich als Radfahrer in der Dunkelheit? Bei der Fahrrad-Beleuchtungsaktion an der Gesamtschule an der Erft, die die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde und dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) organisiert hat, werden Kinder diesbezüglich aufgeklärt. Insgesamt vier Klassen der Jahrgangsstufe fünf wurden in der Zeit von 8 bis 12.45 Uhr durch vier Module der Ausstellung geführt. Ein Teil der Veranstaltung ist auch die Ausstellung „Aktion Licht – sehen und gesehen werden“ von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS).