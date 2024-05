Gesamtschule an der Erft Neusser Schüler chatten mit Klasse in Bhutan

Wie leben die Kinder in Bhutan? Was für Hobbys haben sie? Welche Schulfächer gibt es an ihrer Schule? All diese Fragen konnten die Schüler der Klasse 7a der Gesamtschule an der Erft ihren Briefpartnern in dem buddhistischen Königreich am östlichen Rand des Himalayas nun auch persönlich stellen. Nach einem Jahr des intensiven digitalen Briefaustauschs sahen sie sich nun live in einer Videokonferenz und sprachen miteinander über die verschiedensten Dinge.