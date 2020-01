Gerry aus Neuss in TV-Show : Neusser behauptet sich bei „The Biggest Loser“

Der Neusser Gerry gehört zu den Kandidaten in der TV-Show „The Biggest Loser“. Staffel-Start war am Sonntag auf Sat.1. Foto: Arya Shirazi/SAT.1

Neuss Das Ziel klingt erstmal gar nicht so schwer. Für den Anfang will Gerry aus Neuss eigentlich nur ein T-Shirt. Denn das ist die Eintrittskarte für das sogenannte Boot-Camp in der TV-Show „The Biggest Loser“, die am Sonntag auf Sat.1 gestartet ist.

18 Plätze hat das Camp auf der griechischen Insel Naxos, und wer dort einzieht, der will viel mehr als nur ein T-Shirt. Denn in der Fernsehsendung sollen die Pfunde purzeln. 140 Kilogramm bringt Gerry aus Neuss auf die Waage. Da soll deutlich was von runter, schließlich möchte der 48-Jährige eines Tages als gesunder Großvater mit seinen Kindern spielen. Wie er sich bei seinem Abnehm-Vorhaben schlägt, wird in den kommenden Wochen zu sehen sein. Die Sendung ist immer sonntags ab 17.30 Uhr in Sat.1 zu sehen sowie auf der Streaming-Plattform Joyn.

Das Format „The Biggest Loser“ stammt ursprünglich aus den USA. Mit dem Titel ist „das meiste Gewicht verlieren“ gemeint. Neben der neuen Figur gibt’s auch ein Preisgeld abzusahnen: Der Sieger von „The Biggest Loser“ erhält 50.000 Euro. In Deutschland startete die TV-Show 2009, jetzt geht es in die elfte Staffel. Dabei sollen die Bestwerte beim Publikum wieder erreicht werden. Mit der vergangenen Staffel holte das Format einen Marktanteil von bis zu 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das soll nun mit den neuen 13 Folgen ebenfalls gelingen.

Dazu soll auch eine Neuerung beitragen. Sarah Harrison und ihr Ehemann, der ausgebildete Personaltrainer Dominic Harrison, trainieren das erste „Secret Team“ in der Geschichte der Abnehm-Show. Die „The Biggest Loser“-Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela, die ihre 18 Kandidaten im Abnehm-Camp auf Naxos trainieren, wissen nichts von dieser direkten Konkurrenz.

Nur Camp-Chefin Christine Theiss ist im Vorfeld eingeweiht. Zum Viertelfinale haben vier der „Secret Team“-Kandidaten die Chance, sich für das Halbfinale der TV-Show zu qualifizieren und damit Kämpfern aus dem Kader von Ramin Abtin und Petra Arvela ihren Platz im Wettkampf streitig zu machen.