44-Jährige auf Intensivstation Gerichtsvollzieher fand bewusstlose Frau in Neusser Wohnung

Die Frau, die am Montag bewusstlos in einer Wohnung an der Krefelder Straße gefunden wurde, ist weiterhin in einem kritischen gesundheitlichen Zustand und wird intensivmedizinisch versorgt. Die 44-Jährige wurde mit Strangulationsverletzungen im Halsbereich aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 48-jährige Ehemann seiner Frau die Verletzungen zugefügt haben.