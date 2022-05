Landestheater Neuss : Hauptmanns „Ratten“ im RLT

Szene aus „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann in der Regie von Tom Gerber am RLT. Foto: MARCO PIECUCH

Neuss Regisseur Tom Gerber braucht rund zweieinhalb Stunden für das Stück. „Die Ratten“ wurden 1911 geschrieben (1912 bekam Hauptmann den Nobelpreis), spielen aber früher, um 1896.

Fast so, wie Gerhart Hautpmann das Stück geschrieben hat, geht es auch über die Bühne des RLT. „Die Ratten“ spielt (fast) an einem Ort (nämlich dem Dachboden des Theaterdirektors Hassenreuther in einem ärmlichen Mietshaus in Berlin). Henriette John, die Frau eines Maurerpoliers, erfüllt sich ihren Kinderwunsch, indem sie dem Dienstmädchen Pauline Piperkarcka das Kind abkauft, dieses als ihr als eigenes ausgibt, aber letzten Endes auch daran zugrunde geht. 1911 hatte Hauptmann das Stück geschrieben, ein Jahr später bekam er den Nobelpreis.