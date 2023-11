Herzspezialist aus Neuss Bundesverdienstkreuz erster Klasse für Gerhard Heusch

In der Laudatio wurde auch der Einsatz des Herzspezialisten in der akademischen Selbstverwaltung hervorgehoben. Darüber hinaus engagierte sich Heusch unter anderem einige Jahre im wissenschaftlichen Beirat der „Stiftung für Herzforschung“ und – seit 2004 – im Beirat der „Deutschen Herzstiftung“. Seit 2008 ist der Neusser Mitglied des Forschungskollegiums Medizin der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ und seit 2011 in der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.“ Daheim in Neuss engagiert sich Heusch seit 1997 im Lions-Club.