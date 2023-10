Arzt aus Neuss Gerd Heusch zum Vizepräsident der AWK berufen

Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste (AWK) hat den Neusser Mediziner und Pathophysiologen Professor Gerd Heusch zum Sekretar der Klasse Naturwissenschaften und Medizin gewählt. Darüber hinaus übernimmt der 68-Jährige das Amt als einer von drei Vizepräsidenten der AWK. Heusch ist Direktor des Instituts für Pathophysiologie an der Universität Duisburg-Essen (UDE) und dem Universitätsklinikum Essen. Mitglied der Akademie ist er seit 2012, Sprecher der Fachgruppe Medizin seit 2019. Die Nordrhein-Westfälische AWK ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die sich in vier Klassen gliedert. Jeder gehören maximal 50 ordentliche Mitglieder an, die sich als Forschende in ihren Fachgebieten oder durch künstlerische Exzellenz einen Namen gemacht haben. Heusch steht der 50 Köpfe zählenden Klasse „Naturwissenschaften und Medizin“ (NM) als Sekretar vor. Er habe sich vorgenommen, so Heusch, die Sichtbarkeit zumindest der Klasse NM bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu verbessern . Dazu plant er auch für die Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltungen.