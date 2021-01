Wahlkampfauftakt in Neuss : Neue Gemeinde wählt am 30. Mai

Mit einem Online-Gottesdienst, der auch in der Norfer Friedenskirche aufgezeichnet wurde, startet am Sonntag die Kampagne zur Wahl eines Presbyteriums für die neue Gemeinde am Norfbach. Foto: Christoph Kleinau

Norf/Rosellerheide Die neu gegründete evangelische Kirchengemeinde „Am Norfbach“ hat die Kampagne zur Presbyteriumswahl gestartet. Elf Köpfe soll das neue Leitungsgremium haben, doch noch ist die Bewerberliste nicht komplett.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die junge evangelische Kirchengemeinde „Am Norfbach“ ist im Wahlkampfmodus. Am Sonntag wurde das Verfahren zur Wahl eines Presbyteriums in Gang gesetzt, das am Sonntag, 30. Mai, mit der Abstimmung über ein neues Leitungsgremium seinen Abschluss finden soll. Erst danach hätte die Gemeinde, die zum Jahreswechsel durch Aufspaltung der seit gut 60 Jahren bestehenden Kirchengemeinde Norf-Nievenheim entstanden ist, ihre volle Selbständigkeit erreicht.

Bis dahin führt ein Bevollmächtigtenausschuss (BVA) die Geschäfte, an dessen Spitze der Superintendent die Pfarrerin Susanne Schneiders-Kuban gestellt hat. Aus diesem elfköpfigen Übergangsrat haben neun Mitglieder bereits ihre Bereitschaft zur Kandidatur für das Presbyterium erklärt, sagt die Vorsitzende, zwei Bewerber würden noch gesucht. Schriftliche Wahlvorschläge können noch bis zum 28. Januar an das Gemeindebüro gerichtet werden, letzte Gelegenheit für Vorschläge besteht Sonntag, 7. März, in einer Gemeindeversammlung.

Dem Start des Wahlverfahrens hatte der Kreissynodalvorstand zugestimmt, doch muss dieser Schritt durch Ankündigung im Gottesdienst formell vollzogen werden. Das geschah – mit Zustimmung des Kirchenkreises – erstmals in einem Online-Gottesdienst, der dazu nicht nur in der Gnadentaler Kreuzkirche, sondern auf dem Turm der Trinitatskirche und in der Norfer Friedenskirche aufgezeichnet wurde. Diese beiden Gotteshäuser gehören zur neuen Gemeinde, doch hat der Bevollmächtigtenausschuss Gottesdienste mit Gemeindemitgliedern in beiden Kirchen bis Ende Januar ausgesetzt.

Neben dem ehrenamtlichen Presbyterium, dessen Größe der BVA auf elf Personen festgelegt hat, sollen auch zwei hauptberuflich Mitarbeitende in diesen Führungskreis gewählt werden, in dem sie dann allerdings ehrenamtlich wirken. Sie sollen sich an der dringlichsten Arbeit beteiligen, die nach Darstellung von Schneiders-Kuban jetzt ansteht: der Entwicklung eines Gemeindekonzeptes.