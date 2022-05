Event in Neuss : Gelungener Start für das Raketenfestival

Für das Eröffnungskonzert am Samstag vertonte Barbara Morgenstern Sprichwörter als Kanons. Foto: Stefan Büntig

Neuss Parallel zum Inselfestival haben die Verantwortlichen ein neues Format kreiert – mit Erfolg. Verwöhnt wurden sowohl Augen als auch Ohren.

Von Klaus Niehörster

An künstlerischen Erlebnissen hat es dort seit jeher keinen Mangel. Und doch befanden die Initiatoren, dass es angezeigt sei, parallel zum Inselfestival ein neues Format zu kreieren. Der zeitgenössischen Elektronik und experimentellen Musik mit einem möglichst breiten Spektrum einen Platz einzuräumen – so lautete die Anregung der Künstlerin Hinsberg, die auf der Raketenstation arbeitet. „Weil wir ein klares Konzept haben“, betonte Stefan Schneider, Mitinitiator und Kurator des am Wochenende gestarteten Events, „haben sich die beteiligten Künstler von selbst ergeben.“

„Lassen Sie sich überraschen“, gab Eva Knels, Kommunikation und Presse der Stiftung Insel Hombroich, dem Besucher mit auf den Weg. „Wir haben die Vielfalt gewählt und die Erweiterung des künstlerischen und musikalischen Spektrums in einem offenen Versuch.“ Von Neuem und Aufbruch war an diesem Wochenende viel zu hören und zu sehen, leben und beeindruckten die nach Hombroich eingeladenen Neutöner doch gerade vom Dabeisein der Zuhörer. Physische Nähe ist dabei geradezu das Lebenselixier gemeinsamen Musikerlebens dieser Art.

Roland Nachtigäller, Geschäftsführer der fördernden Stiftung Hombroich und Peter Gloystein (Förderverein) stimmten die Besucher auf das neue Angebot ein. „Vor allem jüngere Menschen anzusprechen“, appellierte Gloystein, „darin liegt für uns die Zukunft.“ Zwölf musikalische Beiträge teils internationalen Rangs standen auf dem Programm des „Raketenfestivals“. Dabei verblüffte die Selbstverständlichkeit des Dargebotenen ebenso wie das Selbstbewusstsein dieser ihren eigenen Weg gehenden Künstler.

Improvisierte Musik, Klang- und Radiokunst brachen vertraute Hörgewohnheiten auf. Teilnahmslos gleichgültig ließen die jeweils einstündigen Konzerte und längeren Installationen niemand. Wobei niemals das inspirierende Ambiente ausgerechnet eines ehemaligen militärischen Standpunkts außer Acht gelassen wurde. So war es bei Barbara Morgenstern, die eigens für den Jazzchor Roundabout/Neuss internationale Sprichwörter zu Kanons vertont hat. So setzte es sich fort mit Oskar Gottlieb Blarr, der für sein Konzert auf der Raketenstation eine Bearbeitung per experimentelle Musik präsentierte. Seine Schnittstelle bilden Geräuschmusik, sakrale Komposition und Neue Musik. Jan Schultes Musik erwuchs aus elektronischen Klängen und Klangobjekten, die er durch Live-Sampling zu rhythmischen Clustern organisierte.

Mitkuratorin Miki Yui ordnete den Programmablauf, der jedem seine ganz individuelle Auswahl ließ, verständnisvoll ein: „Wir wollen gemeinsam mit dem Publikum auf eine Entdeckungsreise gehen und mit dem Raum und der Situation in einen Dialog treten.“ Das war ein hoher Anspruch, der Eindruck machte. Dafür sorgten nicht zuletzt „Essbare Botschaften“ oder Installationen, die aus einer Tafelrunde tönten oder aus einer Internet-Radiostation. Wer mochte, konnte all das in seinem Terminkalender eintragen und auf sich wirken lassen. Auffallend war das Zusammenspiel von Wetter, blanker Sonne, dichter Bewölkung, Natur in voller Blüte, die eindrucksvolle Architektur sowie ideensprühende Neue Musik.