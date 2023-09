Geldautomat in Neuss gesprengt „Ich habe es zweimal knallen hören, bin sozusagen aus dem Bett gefallen“

Scherben auf der Straße, rot-weißes Flatterband, Experten von der kriminaltechnischen Untersuchung, die minutiös den Tatort inspizieren und dokumentieren. Die Szenen, die am Mittwochmorgen an der Neuenberger Straße zu beobachten waren, sind im Rhein-Kreis Neuss mittlerweile bittere Normalität. Stunden zuvor schlugen bislang unbekannte Täter dort im Schutz der Dunkelheit zu und sprengten einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale.