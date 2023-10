Nächste Automaten-Sprengung in Neuss „Wir haben die Täter gesehen“

Nordstadt · Zum viertel Mal in diesem Jahr haben Automaten-Sprenger in Neuss zugeschlagen. In der Nacht zu Montag war die Sparkassen-Filiale am Berliner Platz an der Reihe. Die Täter sind flüchtig – wurden aber beobachtet.

23.10.2023, 12:30 Uhr

Täter sprengen Sparkasse am Berliner Platz 9 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

Ein lauter Knall in der Nacht, dunkle Gestalten in sichtbarer Hektik – Polizeibeamte, die ohne Erfolg die Verfolgung aufnehmen. In der Nacht zu Montag ist Neuss wieder einmal Schauplatz einer Geldautomaten-Sprengung geworden. Diesmal war die Sparkassen-Filiale am Berliner Platz an der Reihe.