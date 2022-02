An der Bergheimer Straße : Geldautomat in Neuss gesprengt

Reuschenberg Nächste Geldautomaten-Sprengung im Rhein-Kreis – diesmal hat es eine Filiale der Deutschen Bank an der Bergheimer Straße getroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, um 2.23 Uhr, einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank an der Bergheimer Straße gesprengt. Anwohner, die durch die Detonation aufmerksam geworden sind, beschrieben, dass anschließend drei Personen mit einem dunklen VW-Pkw in Richtung Anschlussstelle Neuss-Reuschenberg flüchteten.