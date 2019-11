In der Neusser Nordstadt : Geländelimousine gestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt In der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 20. November, 6.10 Uhr, haben unbekannte Täter an der Stingesbachstraße in Neuss-Vogelsang eine weiße BMW-X5-Geländelimousine mit dem Kennzeichen KK-KC-1313 gestohlen.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Neusser Norden sowie zum Verbleib des gestohlenen Autos werden unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegengenommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

(NGZ)