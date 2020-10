Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer Straße in Neuss : Geisterstimmung in der Fackelbauhalle

Foto: Melanie Zanin (MZ) 8 Bilder Die verlassene Fackelbauhalle in Neuss

Neuss Spinnweben an Grenadier-Figuren, unvollendete Drahtgestelle und gespenstische Atmosphäre: Auf den 40 Wagen-Stellplätzen an der Düsseldorfer Straße scheint die Zeit still zu stehen. Durch das ausgefallene Schützenfest wird das Tor aktuell nur noch für Inspektions-Gänge geöffnet. Ein Blick ins Innere.