Private Anlage in Neuss : Die Geisterbahn steht still

Hans Derenbach (53) hat eine eigene Geisterbahn im Keller, doch seit Ausbruch der Pandemie sind keine Gruselfans mehr mitgefahren. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Gejaule von Werwölfen, das Klappern von Ketten und Schreie des Schreckens sind nicht mehr in all zu weiter Ferne. Ende Oktober lässt das Halloween-Fest wieder Grusel-Fans schaudern. Egal ob beim Film-Abend oder der Motto-Party. Um einen Neusser Meister in diesem „Fachbereich“ ist es in den vergangenen Jahren allerdings still geworden: Hans Derenbach, der im Keller seines Hauses eine eigene Geisterbahn hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Seit Beginn der Pandemie steht diese allerdings still. Der 53-Jährige lässt die Anlage regelmäßig lediglich laufen, damit die Ventile sich einölen können. Gäste hat er schon lange keine mehr empfangen. Zwar hätte der Neusser auch die aktuell erhöhten Energiekosten auf sich genommen, um das Comeback zu feiern (zum Einsatz kommen LED-Leuchten und eine Heizung gibt es nicht), doch durch eine Knie-Operation wurde dies verhindert.

Doch Derenbach lässt sich von seinem Wunsch nicht abbringen und möchte in der wohl kleinsten Geisterbahn der Welt, sobald er wieder fit ist, nicht nur wieder Fahrten anbieten, sondern die Anlage auch erweitern und verbessern. „Ich werde ein paar kleine Fehler beheben“, verspricht der begeisterte Tüftler.

Foto: Natalie Urbig 6 Bilder So schaurig ist die Geisterbahn von Hans Derenbach

Als vor rund 20 Jahren das amerikanische Halloween-Fest nach Deutschland kam – und die ersten beiden Ghostbusters-Teile längst über die Kinoleinwände geflimmert waren –, ging der Trend auch nicht an Derenbach vorbei. In seinem Partykeller veranstaltete er regelmäßig Gruselfeten. Von Jahr zu Jahr gab es mehr Dekoration. Irgendwann erweckte er Monster und Zombies per Elektronik zum Leben. Durch einen ehemaligen Kohlekeller konnte er seine Räumlichkeiten auf gut 25 Quadratmeter erweitern – und nutzte die Gelegenheit, sich eine Geisterbahn zu bauen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Rund sieben Minuten dauert die Fahrt in der kleinen Gondel, in der ein Erwachsener oder zwei Kinder Platz finden. Wegen des hohen Gruselfaktors ist die Mitfahrt aber erst ab zwölf Jahren erlaubt. Nicht nur zu Geburtstagen kommen Geisterfans vorbei, oft rufen auch Schützenzüge oder Kegelclubs an, um sich zu schaudern. Nicht nur wenn Kinder mitfahren, dringen Schreie aus dem stockfinsteren Keller.