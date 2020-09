Maßnahmen in Neuss : Gehwege im Stadtgarten werden saniert

Neuss Die Stadt setzt ihre Maßnahmen fort und legt jetzt einen Fokus auf de Nebenwege. Wegen umfangreichen Baum-Arbeiten müssen zudem verschiedene Bereiche gesperrt werden.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch an Bäumen in Bereichen des Westparks, des Südparks, am strategischen Bahndamm oder in den Forstbeständen am Baldhof zu beobachten. Dort müssen in den nächsten Monaten ebenfalls befallene und abgestorbene Bäume zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit entnommen werden. Die Baumkommission beriet zudem über Gutachten zu Kastanien in unmittelbarer Nachbarschaft zur Corneliuskapelle in Selikum. Ein externer Gutachter stellte auch dort bei einer Untersuchung den Befall eines Baumes mit Brandkrustenpilz fest. Dieser wurde mit Zustimmung der Baumkommission aufgrund erheblicher Schädigungen zwischenzeitlich entnommen. Maßnahmen dieser Art werden nicht die letzten auf Neusser Stadtgebiet gewesen sein. Erst Anfang Juni dieses Jahres hatte die Stadt bei einem Ortstermin im Stadtgarten Alarm geschlagen und darauf aufmerksam gemacht, dass immer mehr Bäume in Neuss wegen anhaltender Hitze und Trockenheit gefällt werden müssen – mittlerweile auch sehr alte Exemplare, wie damals am Beispiel einer mehr als 100 Jahre alten Buche veranschaulicht wurde.